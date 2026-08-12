Cansever neden evlenmedi, aldatıldı mı? Cansever'in büyük sırrı nedir?

Cansever'in neden hiç evlenmediği ve hayatı boyunca neden yalnız kalmayı tercih ettiği merak konusu oldu. Ünlü sanatçının Almanya'da iki yıl birlikte olduğu kişinin evli olduğunu öğrenmesinin ardından yaşadığı aldatılma hikâyesinin, onun hayatında derin bir iz bıraktığı belirtildi. Cansever gerçekten aldatıldı mı, evlenmemesinin ardındaki büyük sır neydi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANSEVER NEDEN EVLENMEDİ?

Cansever’in hiç evlenmemesinin ardında Almanya’da yaşadığı büyük bir hayal kırıklığının olduğu aktarıldı. Ünlü sanatçı, Almanya’da iki yıl birlikte olduğu kişinin evli olduğunu öğrenmesinin ardından yaşadığı ağır aldatılma nedeniyle aşka ve evliliğe olan inancını kaybetti. Bu olayın ardından hayatı boyunca evlenmemeyi tercih etti.

CANSEVER'İN BÜYÜK SIRRI NEDİR?

Cansever’in yıllarca merak edilen büyük sırrının, Almanya’da yaşadığı aşk hikâyesi olduğu belirtildi. İki yıl boyunca birlikte olduğu kişinin evli olduğunu öğrenen sanatçı, bu gerçekle büyük bir yıkım yaşadı. Yaşadığı bu kırgınlığın ardından kalbinin kapılarını aşka kapattığı ve hayatını yalnız sürdürdüğü ifade edildi.

CANSEVER ÖLDÜ MÜ?

Evet. Ünlü sanatçı Cansever, bir süredir gördüğü lösemi tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Cansever’in vefatı sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Sanatçı, 12 Ağustos 2026 tarihinde memleketi Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde son yolculuğuna uğurlanacak.

CANSEVER NEDEN ÖLDÜ?

Cansever, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının özellikle lösemi tedavisi gördüğü belirtilirken, hastalıkla verdiği mücadele yaşamını yitirmesiyle son buldu.