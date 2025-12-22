Cansel Elçin O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programına mı katılıyor? Cansel Elçin O Ses Türkiye'ye ne zaman katılıyor?

Yılbaşı gecesinin en çok konuşulan programlarından O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel için geri sayım başladı. Sosyal medyada programın sürprizleri konuşulurken, izleyiciler merak ediyor: Cansel Elçin bu yıl sahnede olacak mı, programa ne zaman çıkacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANSEL ELÇİN O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINA MI KATILACAK?

Cansel Elçin, 2026 yılı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak ünlüler arasında yer alıyor. Programda, sürpriz düetler ve özel performanslarla izleyicilere renkli bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

CANSEL ELÇİN KİMDİR?

Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir'in Tire ilçesinde doğmuş, tiyatro, sinema ve televizyon alanında tanınan bir Türk oyuncudur. Çocuk yaşta Fransa'ya giderek eğitimlerini burada tamamlayan Elçin, tiyatro ve sinema alanında uluslararası deneyimler kazandıktan sonra Türkiye'de kariyerine adım atmıştır. Profesyonel tiyatro yaşamının yanı sıra, çeşitli sinema filmleri, televizyon dizileri ve kısa filmlerde rol aldı, senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği projelerle de dikkat çekti.

CANSEL ELÇİN KAÇ YAŞINDA?

Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

CANSEL ELÇİN NERELİ?

Cansel Elçin, Türkiye'nin İzmir ilinin Tire ilçesinde dünyaya gelmiştir.

CANSEL ELÇİN'İN KARİYERİ

Cansel Elçin, Fransa'da Lycée Racine'de ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra ekonomi ve sosyal bilimler okumuş, tiyatroya akşam kurslarıyla başlamıştır. Fransa'nın ünlü Ecole Florent okulunda eğitim almış ve burada Audrey Tautou gibi isimlerle aynı sınıfta bulunmuştur. John Strasberg ve Jack Garfein'den sinema ve tiyatro dersleri alarak profesyonel kariyerine adım atmıştır.

Türkiye'de kariyerine "Kırık Kanatlar" dizisi ile başlayan Elçin, "Hatırla Sevgili" dizisindeki başrolü ile büyük beğeni topladı ve Beykent Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. İletişim Ödülleri'nde "En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Küçük Kıyamet ve 120 gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

2010 yılında "Gönülçelen" dizisinde, 2011'de "Yalancı Bahar" ve 2012'de "Kötü Yol" dizilerinde başrol oynadı. Ayrıca, "Roya" kısa filmi Cannes Film Festivali Türkiye Standı'nda yer aldı. Tiyatro alanında da aktif olan Elçin, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sahnelenen "Frankenstein" oyununda "Dr. Victor Frankenstein" rolünü başarıyla üstlenmiştir. Ayrıca, müzik videolarında da yer almış ve televizyon etkinliklerinde sunuculuk yapmıştır.