CANLI: Kasımpaşa Galatasaray CANLI nereden izlenir? Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Galatasaray CANLI nereden izlenir? Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesi için geri sayım başladı. Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta matematiksel olarak garantileyen Galatasaray, sezonun kritik virajında deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak. Peki, Kasımpaşa Galatasaray canlı, şifresiz nereden izlenir? Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray canlı şifresiz izle!

KASIMPAŞA GALATASARAY CANLI İZLE

Sarı-kırmızılı ekip, sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla 77 puana ulaşarak liderliğini korudu ve şampiyonluğu garantiledi. Ev sahibi Kasımpaşa ise 33 hafta sonunda topladığı 32 puanla 14. sırada bulunuyor. İstanbul temsilcisi, sezonun kritik döneminde puan kaybı yaşamamak adına sahaya çıkacak.

Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak ve mücadele canlı yayın üzerinden ekranlara gelecek.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran platform, mücadeleyi canlı yayın programı kapsamında futbolseverlerle buluşturacak.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

MUHTEMEL 11’LER BELLİ OLDU

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları da netleşmeye başladı.

Kasımpaşa Muhtemel 11

Ali, Kamil Ahmet, Arous, Becao, Frimpong, Baldursson, Kerem, Diabate, İrfan Can, Mortadha, Benedyczak

Galatasaray Muhtemel 11

Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Ahmed, Sallai, Lang

Dilara Yıldız
