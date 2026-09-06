Canlı maç nereden izlenir? (TRABZOSPOR GENÇLERBİRLİĞİ) 6 Eylül 2026 TS GB maçı TV'de hangi kanalda?

TS GB canlı maç izle! Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, bu mücadelede sahaya çıkacak. Sezonun 4. haftasındaki karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise "Trabzonspor Gençlerbirliği maçı nereden canlı izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının yayın bilgileri...

CANLI MAÇ İZLE

Canlı maç izle ile futbolseverler, Trabzonspor - Gençlerbirliği mücadelesinin heyecanına ekran başından ortak olabilir. Maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir.

Trabzonspor - Gençlerbirliği karşılaşması 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki mücadele, beIN SPORTS 1 ve 4K ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, belirtilen yayın kanalları üzerinden maçı canlı olarak izleyebilecek.

BEİN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

beIN Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından beIN Sports'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.