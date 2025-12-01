Çankaya belediye başkanı kimdir? Hüseyin Can Güner kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Çankaya Belediye Başkanlığı'na genç yaşta seçilen Hüseyin Can Güner, Ankara siyasetinde dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa sürede adını duyuran Güner'in geçmişi ve başarıları merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Can Güner kimdir, nereden geliyor ve Çankaya'yı yönetme yolculuğu nasıl başladı? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Çankaya Belediye Başkanı, 3 Nisan 2024 tarihinde göreve başlayan Hüseyin Can Güner'dir. Başkanlık görevine, önceki başkan Alper Taşdelen'den devralmıştır. Belediye başkanlığı görevini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında yürütmektedir.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

Hüseyin Can Güner, 1993 doğumlu Türk avukat ve siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olmuştur. Siyasete 2012 yılında CHP Çankaya İlçe teşkilatına üye olarak başlayan Güner, çeşitli görevler üstlendikten sonra CHP Parti Meclisi (PM) üyeliğine seçilmiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı olmuş ve göreve gelmiştir. Aynı zamanda Sosyal Demokrasi Derneği ve Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyeliği ile İç Anadolu Belediyeler Birliği yönetiminde görev yapmaktadır.

HÜSEYİN CAN GÜNER KAÇ YAŞINDA?

Hüseyin Can Güner, 1993 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

HÜSEYİN CAN GÜNER NERELİ?

Hüseyin Can Güner, Ankara doğumludur.

HÜSEYİN CAN GÜNER'İN KARİYERİ

2012: CHP Çankaya İlçe teşkilatına üye oldu.

2013: CHP Etimesgut Gençlik Kolları Başkanı olarak göreve getirildi.

2018-2020: CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcılığı (Hukuk ve İnsan Hakları) yaptı.

2020-2023: CHP'yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Kurulu üyeliğinde bulundu. 2023: 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP Ankara 1. Bölge 11. sıra milletvekili adayı oldu; seçilemedi.

2023: 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay'da CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

2024: 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Çankaya Belediye Başkan adayı olarak seçildi ve göreve başladı.

Ayrıca Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyeliği ve SODEMSEN Başkanlığı ile İç Anadolu Belediyeler Birliği yönetiminde görev yapmaktadır.