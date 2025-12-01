Haberler

Çankaya belediye başkanı kimdir? Hüseyin Can Güner kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Çankaya belediye başkanı kimdir? Hüseyin Can Güner kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genç yaşına rağmen siyasette hızlı bir yükseliş yakalayan Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Peki, Çankaya belediye başkanı kimdir? Hüseyin Can Güner kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Çankaya Belediye Başkanlığı'na genç yaşta seçilen Hüseyin Can Güner, Ankara siyasetinde dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa sürede adını duyuran Güner'in geçmişi ve başarıları merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Can Güner kimdir, nereden geliyor ve Çankaya'yı yönetme yolculuğu nasıl başladı? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Çankaya Belediye Başkanı, 3 Nisan 2024 tarihinde göreve başlayan Hüseyin Can Güner'dir. Başkanlık görevine, önceki başkan Alper Taşdelen'den devralmıştır. Belediye başkanlığı görevini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında yürütmektedir.

Çankaya belediye başkanı kimdir? Hüseyin Can Güner kaç yaşında, nereli, kariyeri?

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

Hüseyin Can Güner, 1993 doğumlu Türk avukat ve siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olmuştur. Siyasete 2012 yılında CHP Çankaya İlçe teşkilatına üye olarak başlayan Güner, çeşitli görevler üstlendikten sonra CHP Parti Meclisi (PM) üyeliğine seçilmiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı olmuş ve göreve gelmiştir. Aynı zamanda Sosyal Demokrasi Derneği ve Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyeliği ile İç Anadolu Belediyeler Birliği yönetiminde görev yapmaktadır.

HÜSEYİN CAN GÜNER KAÇ YAŞINDA?

Hüseyin Can Güner, 1993 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

Çankaya belediye başkanı kimdir? Hüseyin Can Güner kaç yaşında, nereli, kariyeri?

HÜSEYİN CAN GÜNER NERELİ?

Hüseyin Can Güner, Ankara doğumludur.

HÜSEYİN CAN GÜNER'İN KARİYERİ

  • 2012: CHP Çankaya İlçe teşkilatına üye oldu.
  • 2013: CHP Etimesgut Gençlik Kolları Başkanı olarak göreve getirildi.
  • 2018-2020: CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcılığı (Hukuk ve İnsan Hakları) yaptı.
  • 2020-2023: CHP'yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu.
  • 2023: 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP Ankara 1. Bölge 11. sıra milletvekili adayı oldu; seçilemedi.
  • 2023: 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay'da CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.
  • 2024: 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Çankaya Belediye Başkan adayı olarak seçildi ve göreve başladı.

Ayrıca Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyeliği ve SODEMSEN Başkanlığı ile İç Anadolu Belediyeler Birliği yönetiminde görev yapmaktadır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKumsal Oya:

Uygun bir rehberiniz olmadığında körü körüne hisse senetlerine yatırım yapmayın. Kendi başıma ticaret yapmaya çalışırken çok para kaybettim ama Analist NelsonFY devreye girdiğinden beri büyük karlar elde ediyorum. Onun platformu ve stratejisiyle çalışarak 515 bin dolardan fazla para kazandım. Kendisine her zaman Whatsapp'ta ulaşılabilir: ( 0852-9446-4893 ). rehberlik vermek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Onu gören ya taş atıyor ya da telefona sarılıp polisi arıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.