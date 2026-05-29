Çanakkale Köprüsü bayramda ücretsiz mi, Osmangazi Köprüsü bayramda ücretli mi?

“ Osmangazi Köprüsü bayramda ücretli mi?” sorusu, bayram yolculuğuna hazırlanan vatandaşların en çok sorguladığı başlıklar arasında bulunuyor. Özellikle Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nde bayram döneminde ücretsiz geçiş olup olmadığı araştırılırken, güncel uygulamalar sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? 15 TEMMUZ VE FSM KÖPRÜSÜ İÇİN KARAR NETLEŞTİ

Bayram tatilinde yola çıkacak milyonlarca sürücü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerini araştırmaya devam ediyor. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi yoğun kullanılan güzergâhlarda bayramda geçişlerin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Açıklanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz ve FSM Köprüsü bayram süresince ücretsiz hizmet veriyor.

BAYRAMDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Karara göre bayram tatili boyunca KGM’ye bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. Bu uygulama, vatandaşların şehirler arası ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ancak yap-işlet-devret modeli ile işletilen köprü ve otoyollar bu kapsamın dışında tutuluyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

En çok merak edilen konuların başında gelen Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? sorusunun yanıtı da netleşti. Osmangazi Köprüsü, yap-işlet-devret modeli kapsamında olduğu için ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edilmiyor ve bayramda da ücretli olarak hizmet vermeye devam ediyor.

ÜCRETLİ OLACAK KÖPRÜ VE OTOYOLLAR HANGİLERİ?

Bayram süresince ücretsiz geçiş uygulamasının dışında kalan yap-işlet-devret projeleri de açıklandı. Buna göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Malkara-Çanakkale Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu ve Avrasya Tüneli geçişleri ücretli olarak devam edecek.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 2026 GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Osmangazi Köprüsü’nün 2026 yılı güncel tek yön geçiş ücretleri araç sınıflarına göre belirlendi. Buna göre otomobiller için geçiş ücreti 995 TL olarak uygulanırken, hafif ticari araçlar ve SUV’lar için 1.590 TL, otobüsler için 1.890 TL, kamyonlar için 2.505 TL, tırlar için 3.165 TL, motosikletler için ise 695 TL olarak açıklandı.