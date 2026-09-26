A Milli Takım'ın yükselen yıldızlarından Can Uzun, adı transfer iddialarıyla anıldıkça taraftarların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle son haftalarda hakkında çıkan haberler, genç oyuncunun güncel takımıyla ilgili soruları da beraberinde getirdi. Can Uzun hangi takımda oynuyor, kariyerinde bugüne kadar hangi kulüplerde forma giydi? İşte Can Uzun hakkında merak edilenler...

CAN UZUN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Can Uzun, kariyerine Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta devam ediyor. Yaz transfer döneminde Türkiye'den gelen yoğun ilgiye rağmen takımında kalan milli oyuncu, yeni sezona da oldukça etkili bir başlangıç yaptı. Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla sezonun ilk 4 maçında 4 gol ve 3 asistlik katkı üretti.

CAN UZUN KİMDİR?

Can Yılmaz Uzun, 11 Kasım 2005'te Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya geldi. Karadeniz kökenli bir ailenin çocuğu olan oyuncu, hem Türk hem de Alman vatandaşlığına sahip. 1.86 metre boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda oynasa da kanat ve forvet rollerinde de görev alabilmesiyle öne çıkıyor.

NÜRNBERG'DE PARLAYAN YILDIZ

Can Uzun'un futbol kariyeri FC Nürnberg altyapısında başladı. Genç oyuncu, Nürnberg forması altında adından kısa sürede söz ettirdi. Almanya Kupası'nda Oberneuland'a karşı 9-1 kazanılan maçta üç gol atarak turnuvanın 88 yıllık tarihindeki en genç hat-trick yapan oyuncu oldu ve Olaf Thon'un rekorunu geride bıraktı. Aynı sezon 2. Bundesliga'da 30 maça çıkarak 16 gol ve 2 asist kaydeden Can Uzun, bu rakamlara bir sezonda ulaşan ilk 18 yaşındaki oyuncu olarak tarihe geçti.

EINTRACHT FRANKFURT'A TRANSFER OLDU

Nürnberg'deki başarılı performansının ardından Bundesliga'ya adım atan Can Uzun, Frankfurt'ta da gelişimini sürdürdü. Alman kulübü, genç oyuncuyu 2024 yazında Nürnberg'e 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı. Can Uzun, geride kalan sezonda Frankfurt formasıyla 28 karşılaşmada 10 gol ve 6 asist üretti.

A MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Alt yaş kategorilerinde Almanya'yı temsil eden Can Uzun, A takım seviyesinde tercihini Türkiye'den yana kullandı. Oyuncu bu kararını 4 Mart 2024'te kamuoyuyla paylaştı ve 22 Mart 2024'te Macaristan ile oynanan özel maçta A Milli Takım'daki ilk maçına çıktı. Milli formayla ilk golünü ise 2026 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında kaydetti. Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez 11'de başlayan Can Uzun, kariyerindeki ilk milli golünü atarken Deniz Gül'ün golünde de asist yaptı.