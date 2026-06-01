Dünya magazin gündemi, son günlerde sürpriz bir evlilik haberiyle hareketlendi. Uzun süredir birlikte olan Dua Lipa ile Callum Turner çiftinin Londra’da sessiz ve gösterişten uzak bir nikâhla evlenmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Callum Turner kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerle oynadı? Dua Lipa ile Callum Turner evlendi! Detaylar...

CALLUM TURNER KİMDİR?

Callum Turner, 15 Şubat 1990 doğumlu İngiliz oyuncu ve model olarak uluslararası yapımlarda dikkat çeken bir isimdir. Kariyerine modellik ile başlayan Turner, kısa süre içinde oyunculuğa geçiş yaparak hem televizyon hem de sinema projelerinde yer almıştır. İlk dönemlerinde Next ve Reebok gibi markalar için modellik çalışmaları yapmış, ardından film ve dizi sektörüne adım atmıştır.

Oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimlerinden biri “Think of England” adlı kısa öğrenci filmi olmuştur. Daha sonra “Zero” ve “Queen and Country” gibi yapımlarda rol alarak ekran tecrübesini artırmıştır. Turner, özellikle dramatik karakterlerdeki performansıyla öne çıkmış ve Avrupa yapımı projelerde kendine güçlü bir yer edinmiştir.

BBC One yapımı “The Capture” dizisindeki Shaun Emery performansı, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve bu rolle En İyi Erkek Oyuncu dalında BAFTA Televizyon Ödülü adaylığı elde etmiştir. Bu süreç, Turner’ın uluslararası alanda daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştır.

CALLUM TURNER KAÇ YAŞINDA?

Callum Turner, 15 Şubat 1990 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Kariyerine genç yaşlarda başlayan Turner, yaklaşık 2010 yılından bu yana aktif olarak sinema ve televizyon sektöründe yer almaktadır.

CALLUM TURNER HANGİ DİZİ VE FİLMLERLE OYNADI?

Callum Turner kariyeri boyunca hem sinema hem de televizyon projelerinde farklı karakterlere hayat vermiştir. Yer aldığı yapımlar, onun çok yönlü oyunculuk becerilerini ortaya koymuştur.

Turner’ın dikkat çeken projeleri arasında “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” yer alır. Bu filmde Theseus Scamander karakterini canlandırmıştır. Ayrıca “Queen and Country” filminde Bill Rohan rolüyle başrolde yer almıştır.

Televizyon tarafında ise BBC One yapımı “The Capture” dizisi, onun kariyerinde önemli bir yer tutar. Bu dizide Shaun Emery karakteriyle başrol performansı sergilemiştir. E4 yapımı “Glue” dizisinde Eli karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.

Bunların yanı sıra Turner;

“Victor Frankenstein” filminde Alistair,

“Tramps” filminde Danny,

“Emma” filminde Frank Churchill,

“The Borgias” dizisinde konuk oyuncu olarak Calvino,

“Ripper Street” dizisinde küçük bir rolle Phillip,

“Leaving” ve “The Town” gibi ITV yapımlarında farklı karakterler

ile ekranlarda yer almıştır.

Bu geniş proje yelpazesi, Turner’ın hem dönem yapımlarında hem de modern dramalarda başarılı bir performans sergilediğini göstermektedir.

DUA LIPA İLE CALLUM TURNER EVLENDİ!

Dua Lipa ile Callum Turner uzun süredir devam eden ilişkilerini resmiyete taşıyarak evlendi. Çiftin gösterişli bir düğün yerine Londra’da oldukça sade bir nikah töreni tercih etmesi dikkat çekti.

Bu gelişme, magazin dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle çiftin yakın zamanda İtalya’da üç gün sürecek görkemli bir kutlama planladığı bilgisi, haberin etkisini daha da artırdı.

Sade nikah töreniyle başlayan bu yeni süreç, çiftin daha önce kamuoyuna yansıyan ilişkisini resmileştirmiş oldu. Bu durum, hayranlar ve magazin takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve kısa sürede gündem başlıkları arasında yer aldı.