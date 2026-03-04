Çağrı filmi oyuncuları ve karakterleri kimler?

Dünya sinemasında eşine az rastlanır bir yöntemle, hem İngilizce hem de Arapça olarak iki farklı oyuncu grubuyla çekilen Çağrı filmi oyuncuları ve karakterleri ile izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. Anthony Quinn gibi bir efsaneyi Hz. Hamza rolüyle izlediğimiz uluslararası versiyonun yanı sıra, Arap dünyasının usta isimlerinin yer aldığı kadro da büyük ilgi görüyor. Çağrı filmi oyuncu kadrosunda kimler var ve hangi oyuncu hangi tarihi şahsiyete hayat verdi? 1976 yapımı bu kült filmin merak edilen tüm karakter analizlerini ve aktörlerini sizler için derledik.

ÇAĞRI FİLMİ OYUNCULARI: ANA KARAKTERLER VE DEV İSİMLER

Çağrı filmi dendiğinde akla gelen ilk isim şüphesiz Anthony Quinn'dir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcası ve İslam'ın en büyük savaşçılarından biri olan Hz. Hamza karakterine hayat veren Quinn, sergilediği heybetli duruşla bu rolle özdeşleşmiştir. Ancak filmde devleşen tek isim o değildir.

Anthony Quinn (Hz. Hamza): Filmin sürükleyici gücü ve adaletin simgesi.

Irene Papas (Hind bint Utbe): Ebu Süfyan'ın eşi ve Hz. Hamza'nın en büyük düşmanı olan Hind karakterini Yunan asıllı aktris Irene Papas canlandırmıştır. İntikam hırsını gözlerine yansıtan performansı sinema tarihine geçmiştir.

Michael Ansara (Ebu Süfyan): Mekke'nin lideri ve başlangıçta İslam'ın en sert muhalifi olan Ebu Süfyan'ı canlandıran Ansara, karakterin dönüşümünü başarıyla yansıtmıştır.

Johnny Sekka (Bilal-i Habeşi): İslam'ın ilk müezzini olan Bilal'in işkenceler altındaki direnişini ve o muazzam ezan sesini temsil eden karakterdir.

ÇAĞRI FİLMİNDEKİ DİĞER ÖNEMLİ KARAKTERLER

Film, sadece başrolleriyle değil, yan karakterlerin derinliğiyle de dikkat çeker. Çağrı filmi oyuncuları ve karakterleri listesinde yer alan diğer önemli isimler şunlardır:

Michael Forest (Halid bin Velid):"Allah'ın Kılıcı" lakaplı efsanevi komutanın Müslüman olmadan önceki ve sonraki hallerini başarıyla canlandırmıştır.

Garrick Hagon (Ammar bin Yasir): İslam'ın ilk çilekeş ailesinin ferdi olan Ammar rolündedir.

Damien Thomas (Zeyd bin Harise): Hz. Peygamber'in evlatlığı ve sadık yol arkadaşı.

Andre Morell (Ebu Talib): Hz. Muhammed'i her koşulda koruyan amcası.

Wolfe Morris (Ebu Cehil): İslamiyet'in en azılı düşmanını canlandıran aktör, karakterin karanlık tarafını etkileyici bir dille sunmuştur.

İKİ FARKLI KADRO: ARAPÇA VERSİYONDA KİMLER VARDI?

Yönetmen Mustafa Akkad, filmi aynı anda hem İngilizce hem de Arapça olarak çekmiştir. İngilizce versiyonda Anthony Quinn gibi Hollywood yıldızları yer alırken, Arapça versiyonunda (Al Risalah) Orta Doğu'nun en yetenekli oyuncuları kamera karşısına geçmiştir.

Arapça versiyonda Hz. Hamza'yı Mısırlı aktör Abdullah Gaith, Hind karakterini ise Muna Wassef canlandırmıştır. Anthony Quinn'in, Abdullah Gaith'in sahnelerini izledikten sonra "O benden daha iyi oynamış" diyerek meslektaşını onurlandırdığı bilinmektedir.

ÇAĞRI FİLMİNİN OYUNCULUK BAŞARISI VE MİRASI

Çağrı filmi oyuncuları ve karakterleri, dini bir hikayeyi sadece bir inanç meselesi olarak değil, insani duygular, adalet ve hürriyet arayışı üzerinden de anlatmayı başarmıştır. Kostümlerden makyajlara, oyuncuların o dönemin zorlu çöl şartlarındaki performanslarından sahiciliklerine kadar her detay titizlikle işlenmiştir.

Bugün bile Hz. Hamza dendiğinde Anthony Quinn'in, Bilal-i Habeşi dendiğinde Johnny Sekka'nın yüzünün hatırlanması, filmin casting (oyuncu seçimi) başarısının en büyük kanıtıdır. 1976'dan bugüne eskimeyen bu kadro, sinemanın evrensel dilini kullanarak İslam tarihini tüm dünyaya tanıtmıştır.