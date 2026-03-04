Çağrı filmi Arap filmi mi, Amerikan filmi mi, İngiliz filmi mi, Çağrı filmi hangi ülkenin?

Anthony Quinn'in devleştiği efsanevi yapım Çağrı filmi İngiliz filmi mi yoksa bir Orta Doğu yapımı mı? Sinema tarihinin en zorlu şartlarında çekilen bu başyapıt, kimliği konusunda hala kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor. Yönetmen Mustafa Akkad'ın "Batı'ya İslam'ı tanıtma" vizyonuyla ortaya çıkan Çağrı filmi hangi ülkeye ait? Hem Hollywood standartlarında çekilmesi hem de finansmanının tamamen Arap dünyasından sağlanması, filmi sinema tarihinin en ilginç hibrit projelerinden biri yapıyor. İşte Çağrı filminin resmi yapımcı ülkeleri ve filmin arkasındaki dev bütçenin gizemli yolculuğu...

ÇAĞRI FİLMİ HANGİ ÜLKENİN?

Çağrı filmi, teknik olarak bakıldığında bir Lübnan, Libya, Kuveyt, Fas ve İngiltere ortak yapımıdır. Ancak filmin ruhu ve yönetimi Suriye asıllı Amerikalı yönetmen Mustafa Akkad'a aittir. Film, Hollywood standartlarında bir teknikle çekilmiş olsa da finansmanının tamamı Arap dünyasından sağlanmıştır. Bu nedenle film için "Batı tekniğiyle çekilmiş bir Doğu filmi" demek en doğru tanımlama olacaktır.

ÇAĞRI FİLMİ ARAP FİLMİ Mİ, AMERİKAN FİLMİ Mİ?

Filmin "Amerikan filmi" olarak algılanmasının sebebi, başrollerde Anthony Quinn ve Irene Papas gibi Hollywood yıldızlarının oynaması ve yönetmen Mustafa Akkad'ın Hollywood kökenli olmasıdır. Ancak film, hiçbir Amerikan stüdyosundan destek almamıştır.

Öte yandan, Çağrı filmi Arap filmi mi sorusuna "Evet" denebilir; çünkü filmin bütçesi dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi ve Kuveytli yatırımcılar tarafından karşılanmıştır. Çekimlerin bir kısmı Fas'ta başlamış, daha sonra Libya çöllerinde tamamlanmıştır. Arapça versiyonunda ise tamamen Orta Doğulu oyuncular yer almıştır.

İNGİLİZ SİNEMASININ FİLME ETKİSİ

Filmin "İngiliz filmi" sanılmasının nedeni ise teknik kadrodur. Filmin çekim ekibi, kameramanları ve set tasarımcılarının büyük bir kısmı İngilizdir. Ayrıca filmin kurgu ve post-prodüksiyon süreçleri Londra'da tamamlanmıştır. Oscar adayı olan o muazzam müzikleri ise Fransız besteci Maurice Jarre imzası taşır.

EVRENSEL BİR BAŞYAPIT

Özetle Çağrı, belirli bir ülkenin malı olmaktan ziyade; İslam dünyasının sermayesi, Suriyeli bir yönetmenin vizyonu, Hollywood yıldızlarının oyunculuğu ve Avrupa'nın teknik desteğiyle ortaya çıkmış evrensel bir yapımdır. Bu çok uluslu yapı, filmin hem Doğu hem de Batı dünyasında kabul görmesini sağlayan en büyük etkendir.