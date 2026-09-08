Çağla Öz kimdir? Çağla Öz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, kiminle evlendi?

Çağla Öz, son günlerde hem sosyal medya paylaşımları hem de özel yaşamıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Özellikle düğününden yansıyan görüntülerin gündem olmasıyla birlikte genç girişimcinin yaşı, memleketi, mesleği ve eşi hakkında aramalar hız kazandı. “Çağla Öz kaç yaşında?”, “Çağla Öz nereli?”, “Çağla Öz ne iş yapıyor?” ve “Çağla Öz kiminle evlendi?” sorularına yanıt aranırken, Öz’ün iş dünyasındaki faaliyetleri de merak ediliyor. İşte sosyal medyada dikkat çeken Çağla Öz hakkında merak edilenler...

ÇAĞLA ÖZ KİMDİR?

Çağla Öz, 11 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç yaşta iş hayatına adım atan Öz, girişimcilik ve moda alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kendi markasını kurarak iş dünyasında yer edinen Çağla Öz, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmektedir.

Instagram'ı aktif şekilde kullanan Öz, moda, seyahat ve yaşam tarzına ilişkin içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmaktadır. Özellikle lüks yaşam tarzını yansıtan paylaşımları, sosyal medyada yoğun ilgi görmektedir.

ÇAĞLA ÖZ KAÇ YAŞINDA?

11 Haziran 1999 doğumlu olan Çağla Öz, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. İstanbul'da dünyaya gelen Öz, genç yaşına rağmen iş ve sosyal medya alanındaki faaliyetleriyle adından söz ettirmektedir.

ÇAĞLA ÖZ NERELİ?

Çağla Öz, İstanbul doğumludur. Öz'ün ailesinin kökeninin ise Selanik göçmenlerine dayandığı belirtilmektedir.

ÇAĞLA ÖZ NE İŞ YAPIYOR?

Çağla Öz; girişimci, moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kurucusu olduğu Luxury Boutique Turkey markasıyla lüks giyim, ayakkabı ve aksesuar alanında faaliyet gösteren Öz, tekstil ve üretim çalışmalarıyla da iş dünyasında yer almaktadır.

İstanbul'da eğitim hayatını sürdüren Çağla Öz'ün Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenim gördüğü belirtilmektedir. İşletme eğitiminin yanı sıra moda ve girişimcilik alanındaki çalışmalarına devam eden Öz, sosyal medyadaki aktif varlığı sayesinde kişisel markasını da güçlendirmektedir.

Instagram üzerinden moda, seyahat ve yaşam tarzına yönelik içerikler paylaşan Çağla Öz, influencer kimliğiyle de geniş bir kitleye hitap etmektedir.

ÇAĞLA ÖZ KİMİNLE EVLENDİ?

Çağla Öz, “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan iş insanı Mehmet Fatih Tançalan ile evlendi. Çift, Van’da düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi. Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medyada lüks yaşam tarzı ve iş hayatıyla tanınırken, Çağla Öz ile gerçekleştirdiği gösterişli nişan ve düğün törenleriyle son dönemde magazin gündeminde öne çıktı.