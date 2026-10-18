Çağatay Güç kimdir, Çağatay Güç kimdir kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çağatay Güç hangi partili?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çağatay Güç'ün mesleği ne sorusunun yanıtı, siyasi kariyerinden önceki yıllarında saklı. Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Güç, uzun yıllar Aliağa Belediyesi'nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Güç, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Aliağa Belediye Başkan adayı olmuştu. Çağatay Güç evli mi, çocuğu var mı? Tüm detaylar haberimizde…

ÇAĞATAY GÜÇ KİMDİR?

Çağatay Güç, 9 Ağustos 1986'da Ankara'da, öğretmen bir anne ve babanın en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunun ilk yıllarını Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geçiren Güç, 1992 yılında ailesiyle birlikte İzmir'in Aliağa ilçesine taşındı. İlk ve orta öğrenimini Aliağa'da tamamlayan Güç, lise eğitimini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi'nde aldı. Ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

ÇAĞATAY GÜÇ KAÇ YAŞINDA?

9 Ağustos 1986 doğumlu olan Çağatay Güç, 2026 yılı itibarıyla 40 yaşında.

ÇAĞATAY GÜÇ NERELİ?

Çağatay Güç, Ankara doğumlu. Çocukluğunun ilk yıllarını Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geçiren Güç, 1992'den bu yana İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşıyor. Bazı kaynaklarda Güç'ün aslen Trabzonlu bir aileden geldiği de belirtiliyor.

ÇAĞATAY GÜÇ'ÜN MESLEĞİ NE?

Çağatay Güç, inşaat mühendisi. Güç, 2010-2020 yılları arasında Aliağa Belediyesi'nde kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Kasım 2024'te ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Güç, devlet memuru olması nedeniyle bir dönem parti üyeliğine ara vermek zorunda kaldı, memuriyetten ayrılmasının ardından yeniden aktif siyasete döndü.

ÇAĞATAY GÜÇ'ÜN SİYASİ KARİYERİ

Çağatay Güç, siyasete üniversite yıllarında CHP İskenderun Gençlik Kolları'nda adım attı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Aliağa'ya dönen Güç, 2010 yılında CHP Aliağa Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi ve bu görevi iki yıl sürdürdü. Güç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Aliağa Belediye Başkan adayı oldu. Ekim 2025'te yapılan 39. CHP İzmir Olağan İl Kongresi'nde tek aday olarak yarışan Güç, CHP İzmir İl Başkanı seçildi. Güç, kongrede yaptığı konuşmanın ardından kısa süreli bir fenalık geçirmiş, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

ÇAĞATAY GÜÇ HANGİ PARTİDEN?

Çağatay Güç, şu anda YENİ Parti İzmir İl Başkanı olarak görev yapıyor. Güç, 29 Temmuz 2026'da İzmir'deki 30 ilçe başkanıyla birlikte CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katıldı.

ÇAĞATAY GÜÇ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Çağatay Güç, 2013 yılında ziraat mühendisi Gözde Güç ile evlendi. Çiftin 2016 doğumlu Mira adında bir kızı bulunuyor.