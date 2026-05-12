Halk TV’de son günlerde yaşanan ayrılıklar medya gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Kanalın önemli ekran yüzlerinden Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güner, Gözde Şeker ve Remziye Demirkol’un ayrılık kararlarının ardından gözler kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu’na çevrildi. Peki, Cafer Mahiroğlu ne dedi, neden özür diledi? Cafer Mahiroğlu'nun attığı tweet nedir? Detaylar...

CAFER MAHİROĞLU NE DEDİ?

Cafer Mahiroğlu, Halk TV’de yaşanan ayrılıkların ardından katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ayrılan gazetecilere yönelik sert ifadeler kullanmaktan kaçınan Mahiroğlu, yaşanan süreç karşısında duygusal tepki verdiğini belirtti.

Mahiroğlu, sosyal medya paylaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Soğukkanlılığımı koruyamadım. Ben de duygusalım, ben de bir insanım. Neden tepki gösterme hakkım elimden alınıyor?”

Halk TV çalışanlarını yalnızca çalışan olarak görmediğini belirten Mahiroğlu, şu sözleri kullandı:

“Çalışanlarım değil, yoldaşlarım bunlar benim. Hepsinin omzuna dokunmuşumdur.”

Kanaldaki ücret adaletsizliği iddialarına değinen Mahiroğlu, Halk TV'nin bulunduğu ekonomik yapı içerisinde gelir - gider dengesini tutturmaya çalıştığını, tutturamadığını ve cebinden para koyduğunu söyledi. Mahiroğlu, "Ben İngiltere'de kazandıklarımla burada risk alıyorum. Ben ülkeme gelemiyorum" dedi.

"Ekonomik adalet dengesizliği, bugün mü ortaya çıktı"

"Halk TV'yi bu kadar yıpratmanın nasıl bir anlamı olabilir" diyen Mahiroğlu, ayrılan gazeteciler için "Gitmenin de bir üslubu vardır. Bugünden yarına iş bırakılır mı. Benim açımdan sorun yok ama bu halka saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Ayrılanların peş peşe yapılmasının bir açıklaması olması gerektiğini kaydeden Mahiroğlu, "Bugün mü oldu bu ekonomik adalet dengesizliği, bugün mü ortaya çıktı?" diye sordu. Mahiroğlu, ayrılan gazetecilerin kendisine ulaşmadığını ifade ederken "6 kişinin bir anda gitmesi nasıl izah edilebilir? Bir günde hadi ben gidiyorum demek halka saygısızlıktır" dedi.

Kimsenin hakkını yemediğini belirten Mahiroğlu, "Beni niye 'emek sömürücüsü' gibi lanse diyorsunuz Halk TV'yi de kapatın, elinize ne geçecek" diye konuştu.

CAFER MAHİROĞLU'NUN ATTIĞI TWEET NEDİR?

Halk TV’de yaşanan ayrılıkların ardından Cafer Mahiroğlu’nun sosyal medya paylaşımı büyük tartışma yarattı. Mahiroğlu’nun paylaşımında, ayrılan gazetecilerin yüksek maaş aldıklarına yönelik ifadeler kullandığı iddiaları gündeme geldi.

Canlı yayında konuşan Mahiroğlu, söz konusu paylaşım nedeniyle kamuoyundan özür diledi. Paylaşımı yaparken duygusal davrandığını belirten Mahiroğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Baktım hiç dahli olmayan insanlar manipüle ediyor, ben o twiti attım.”

Söz konusu paylaşımı bilinçli bir saldırı amacıyla yapmadığını ifade eden Mahiroğlu, tepkileri kendi üzerine çekmek istediğini söyledi.

“Birlikte emek verdiğim arkadaşlarım var. Onların üzerine gelecek olan tepkileri kendi üzerime çektim.”

Mahiroğlu ayrıca sosyal medya paylaşımı nedeniyle kamuoyundan özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“En azından bu televizyonda editoryal bağımsızlığa karışılmıyor denilebilirdi.”

Canlı yayındaki açıklamalarında, Halk TV’de yaşanan sürecin beklenmedik şekilde büyüdüğünü söyleyen Mahiroğlu, şu ifadeyi kullandı:

“Bir anda nasıl bir tsunamiye dönüştü anlamadım.”

Mahiroğlu’nun açıklamaları sonrası Halk TV’de yaşanan kriz ve ayrılık süreci medya sektöründe geniş yankı uyandırdı. Kanal yönetimi ile ayrılan gazeteciler arasındaki tartışmalar kamuoyunda dikkatle takip edilmeye devam ediyor.