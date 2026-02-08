Ç.Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Ç. Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Ç. Rizespor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ç. Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ç. Rizespor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Ç. Rizespor Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde!

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Ç.Rizespor – Galatasaray maçını canlı izlemek isteyenler için yayın platformu bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 77. kanal

• Kablo TV: 232. kanal

• Uydu: Türksat üzerinden

• İnternet: beIN CONNECT ve ilgili dijital platformlar

Karşılaşma, beIN Sports 1 üzerinden şifreli yayın ile izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Süper Lig'in merakla beklenen karşılaşması, 08 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele, saat 17.00'de başlayacak. Maç öncesi yayın ve kadro analizleri ise daha erken saatlerde ekrana gelecek.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Ç.RİZESPOR GALATASARAYİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Ç.Rizespor Galatasaray maçı 11'leri henüz açıklanmadı.