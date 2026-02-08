Haberler

Ç.Rizespor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Ç.Rizespor Galatasaray maçı nasıl izlenir?

Ç.Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor! Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen Ç.Rizespor Galatasaray maçı canlı izle linki araştırması yapıyor. Ç.Rizespor Galatasaray maçı şifresiz canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Ç.Rizespor Galatasaray hangi kanalda, nereden izlenir? Ç.Rizespor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Ç.Rizespor Galatasaray maçı nasıl izlenir?

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Çaykur Rizespor – Galatasaray mücadelesi, futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, şifreli yayınla canlı olarak izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports 1 kanalı;

• Digiturk 77. kanal,

• Kablo TV 232. kanal üzerinden,

• Türksat uydu yayını ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, 08 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği karşılaşma, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'LER:Ç.Rizespor:

Galatasaray:

Osman DEMİR
