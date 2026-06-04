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Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın vücudundan 25 cm büyüklüğünde, 7 kg ağırlığında tümör başarıyla çıkarıldı. Ameliyatı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Geçkil gerçekleştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir hastanın vücudundan 25 santimetre büyüklüğünde, 7 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ameliyat Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Geçkil tarafından gerçekleştirildi.

Ameliyatın ardından Başhekim Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Zor, gerçekleştirilen ameliyatta emeği geçenleri tebrik ederek, "Alanında uzman sağlık kadrosuyla vatandaşlarımıza kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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