Büşra Özdemir kimdir, eşi kim, babası kim? Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir kaç yaşında, nereli?

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Ak Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan'ın paylaştığı kulis bilgileri sonrası Özdemir'in hayatı, siyasi geçmişi ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Özdemir'in eşi ve babası kim? Detaylar...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Büşra Özdemir, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Âdem Tolunay Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Özdemir, üniversite eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı. Lisans eğitiminin ardından Akdeniz Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yaptı.

2013 yılında Antalya Barosu'na kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başlayan Özdemir, siyasi kariyerine yerel yönetimlerde görev alarak devam etti. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, 2019 yerel seçimlerinde ise hem Antalya Büyükşehir Belediyesi hem de Konyaaltı Belediyesi meclis üyeliğine getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde başkan vekili seçilen Özdemir, 11 Temmuz 2025'ten bu yana bu görevle gündeme geliyor.

BÜŞRA ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

1988 doğumlu Büşra Özdemir, 2026 yılı itibarıyla 37 veya 38 yaşındadır.

BÜŞRA ÖZDEMİR NERELİ?

Büşra Özdemir, Antalya'da doğdu. İlk ve ortaöğretimini de Antalya'daki Âdem Tolunay Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Eğitimini hukuk alanında sürdüren Özdemir, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yaptı.

BÜŞRA ÖZDEMİR EŞİ KİM?

Büşra Özdemir'in evli olduğu ve bir kız çocuğu bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak eşinin kim olduğuna ilişkin isim bilgisi verilen bilgiler arasında yer almıyor.

BÜŞRA ÖZDEMİR BABASI KİM?

Büşra Özdemir'in babasının kim olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle babasının adı hakkında mevcut bilgiler doğrultusunda bir isim belirtilemiyor.

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN SİYASİ KARİYERİ

Büşra Özdemir'in yerel yönetimlerdeki siyasi kariyeri 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilmesiyle başladı. Bu görev sırasında Divan Kâtipliği yapan Özdemir; İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk, Gençlik ve Spor gibi çeşitli belediye komisyonlarında görev aldı.

2019 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi meclis üyeliğine seçilen Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Encümen Üyeliği ve Harita Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Konyaaltı Belediyesi'nde ise Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından 11 Temmuz 2025'te belediye meclisinde gerçekleştirilen gizli oylamada başkan vekili seçildi. İlk turda 75 oy alan Özdemir, seçim sonrasında yaptığı konuşmada kendisini “Torosların evladının emaneti” ve “Yörük kızı” ifadeleriyle tanımladı.

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasının ardından yerel yönetimlerdeki yeni katılımlar gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da partiye yeni katılımların olacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz.” açıklamasını yaptı.

Yalçın'ın hangi belediyeyi veya başkanı kastettiğini belirtmemesi üzerine konuya ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, tv100 yayınında paylaştığı kulis bilgisinde AK Parti'ye katılması beklenen ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğunu öne sürdü.

Burhan, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönünde kulis bilgisi edindim.” ifadelerini kullandı. Antalya'daki siyasi çevreler ve yerel basın temsilcileriyle görüştüğünü belirten Burhan, olası katılım için de tarih verdi.

Gazeteci Burhan, Özdemir'in parti değiştirmesinin en geç kasım ayı sonuna kadar gerçekleşebileceğinin ifade edildiğini aktardı. Ancak Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.