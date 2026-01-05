Haberler

Burslara zam mı geldi? 2026 burs kredi ücretleri kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından üniversite öğrencilerine sevindirici bir haber verdi. Erdoğan, KYK tarafından verilen burs ve kredi ödemelerine zam yapıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, lisans öğrencilerinin burs ve kredi miktarı 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 8 bin TL, doktora öğrencileri için ise 12 bin TL olarak belirlendi.

Öğrenciler için yapılan bu güncelleme, burs ve kredi tutarlarının artırıldığını gösteriyor. 2026 yılı itibarıyla lisans düzeyindeki burs ve kredi ödemesi 4 bin TL, yüksek lisans için 8 bin TL, doktora öğrencileri için ise 12 bin TL olarak uygulanacak.

KYK BURS VE KREDİLERE YENİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından üniversite öğrencilerine önemli bir haberi duyurdu. Erdoğan, KYK burs ve kredi ödemelerinde artış yapıldığını açıklayarak öğrencilere müjde verdi.

Erdoğan açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşların ekonomik şartlara karşı korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, öğrencilerin burs ve kredi desteklerini de her yıl artırdıklarını ifade etti. "2002 yılında öğrencilerimize sadece 45 lira burs veriliyordu. O günden bugüne destekleri sürekli yükselttik. Gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS MİKTARLARI ARTIRILDI

Toplamda 1 milyon 518 bin üniversite öğrencisine destek sağlandığını belirten Erdoğan, geçen yıl 34 milyar liraya yakın burs ve kredi ödemesi yapıldığını açıkladı. 2025 yılı itibarıyla lisans öğrencilerine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL, doktora öğrencilerine ise 9 bin TL burs ve kredi veriliyordu.

2026 yılında yapılan artışla birlikte bu rakamlar yüzde 33 oranında yükseldi. Yeni düzenlemeye göre, lisans öğrencileri 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 8 bin TL ve doktora öğrencileri 12 bin TL burs ve kredi alacak.

ÖĞRENCİLERE EKONOMİK DESTEK SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere verilen desteğin artarak devam edeceğini ve burs ile kredi sisteminin öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıracak şekilde güncellenmeye devam edeceğini vurguladı.

