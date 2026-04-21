Bursaspor hangi lige yükseldi?

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Bursaspor, adeta küllerinden doğarak tarihi bir rekora imza attı. Nesine 2. Lig 33. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Somaspor'u mağlup eden yeşil-beyazlılar, puanını 77'ye yükselterek şampiyonluk kupasını kaldırdı ve TFF 1. Lig vizesini cebine koydu. Bu zaferle birlikte Bursaspor, Türkiye profesyonel liglerinin tamamında (Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig) şampiyonluk yaşayan ilk ve tek takım olarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

BURSASPOR ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ: 1. LİG'E MERHABA!

Dominik değil, Bursa’nın kalbinde; Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda dün akşam tarihi bir gece yaşandı. Bursaspor, Somaspor’u 5-1 gibi ezici bir skorla geçerek 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu resmen ilan etti. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlı ekip, önümüzdeki 2026-2027 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. En yakın takipçisi Mardin 1969 Spor ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran Bursa temsilcisi, ligin son haftasına büyük bir gururla giriyor.

TARİHE GEÇEN BAŞARI: TÜM LİGLERİN ŞAMPİYONU

Bursaspor'un bu yükselişi sadece bir lig atlamaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, bu kupayla birlikte Türkiye'de tüm profesyonel liglerde şampiyonluk tadan tek takım unvanını kazandı. 2010 yılındaki unutulmaz Süper Lig şampiyonluğunun ardından alt liglere kadar gerileyen ancak Enes Çelik başkanlığındaki yeni yönetim ve Mustafa Er yönetimindeki teknik heyetle yeniden ayağa kalkan Bursaspor, "küllerinden doğuş" hikayesini şampiyonlukla taçlandırdı.

MAÇIN DETAYLARI: GOL YAĞMURU VE KAPALI GİŞE TRİBÜNLER

Yaklaşık 45 bin taraftarın yarattığı muazzam atmosferde oynanan şampiyonluk maçında Bursaspor'a galibiyeti getiren goller; Emir Kaan Gültekin (2), Eyüp Akcan ve Ertuğrul Furat'tan geldi (bir gol de rakibin kendi kalesine müdahalesiyle kaydedildi). Sezon boyunca iç sahada 40 bin barajının altına düşmeyen yeşil-beyazlı sevdalılar, maç sonunda sahaya inerek futbolcularla birlikte şampiyonluk sevincini yaşadı.

SIRADAKİ HEDEF: YENİDEN SÜPER LİG

1. Lig'e geri dönen Bursaspor için artık yeni bir sayfa açılıyor. Kulüp yönetimi ve taraftarlar, bu başarının sadece bir basamak olduğunu ve asıl hedefin kulübün ait olduğu yer olan Süper Lig olduğunu vurguluyor. 2026/27 sezonunda 1. Lig'de mücadele edecek olan ekip, şimdiden transfer çalışmaları ve mali yapılanma için düğmeye basmış durumda.