Bursaspor hangi lige yükseldi?
Yeşil-beyazlı camiada beklenen şampiyonluk coşkusu nihayet gerçeğe dönüştü. fırtına gibi esen Bursaspor, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Peki, Bursaspor hangi lige yükseldi?
Türkiye'nin köklü kulüplerinden Bursaspor, adeta küllerinden doğarak tarihi bir rekora imza attı. Nesine 2. Lig 33. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Somaspor'u mağlup eden yeşil-beyazlılar, puanını 77'ye yükselterek şampiyonluk kupasını kaldırdı ve TFF 1. Lig vizesini cebine koydu. Bu zaferle birlikte Bursaspor, Türkiye profesyonel liglerinin tamamında (Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig) şampiyonluk yaşayan ilk ve tek takım olarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
BURSASPOR ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ: 1. LİG'E MERHABA!
Dominik değil, Bursa’nın kalbinde; Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda dün akşam tarihi bir gece yaşandı. Bursaspor, Somaspor’u 5-1 gibi ezici bir skorla geçerek 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu resmen ilan etti. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlı ekip, önümüzdeki 2026-2027 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. En yakın takipçisi Mardin 1969 Spor ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran Bursa temsilcisi, ligin son haftasına büyük bir gururla giriyor.
TARİHE GEÇEN BAŞARI: TÜM LİGLERİN ŞAMPİYONU
Bursaspor'un bu yükselişi sadece bir lig atlamaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, bu kupayla birlikte Türkiye'de tüm profesyonel liglerde şampiyonluk tadan tek takım unvanını kazandı. 2010 yılındaki unutulmaz Süper Lig şampiyonluğunun ardından alt liglere kadar gerileyen ancak Enes Çelik başkanlığındaki yeni yönetim ve Mustafa Er yönetimindeki teknik heyetle yeniden ayağa kalkan Bursaspor, "küllerinden doğuş" hikayesini şampiyonlukla taçlandırdı.
MAÇIN DETAYLARI: GOL YAĞMURU VE KAPALI GİŞE TRİBÜNLER
Yaklaşık 45 bin taraftarın yarattığı muazzam atmosferde oynanan şampiyonluk maçında Bursaspor'a galibiyeti getiren goller; Emir Kaan Gültekin (2), Eyüp Akcan ve Ertuğrul Furat'tan geldi (bir gol de rakibin kendi kalesine müdahalesiyle kaydedildi). Sezon boyunca iç sahada 40 bin barajının altına düşmeyen yeşil-beyazlı sevdalılar, maç sonunda sahaya inerek futbolcularla birlikte şampiyonluk sevincini yaşadı.
SIRADAKİ HEDEF: YENİDEN SÜPER LİG
1. Lig'e geri dönen Bursaspor için artık yeni bir sayfa açılıyor. Kulüp yönetimi ve taraftarlar, bu başarının sadece bir basamak olduğunu ve asıl hedefin kulübün ait olduğu yer olan Süper Lig olduğunu vurguluyor. 2026/27 sezonunda 1. Lig'de mücadele edecek olan ekip, şimdiden transfer çalışmaları ve mali yapılanma için düğmeye basmış durumda.
BURSASPOR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR
Akınspor, Acar İdman Yurdu, Demirçelikspor, İstiklalspor ve Pınarspor'un 1963 yılında birleşerek kurduğu, beyazını Uludağ'ın karından, yeşilini Bursa Ovası'ndan alan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, adeta küllerinden doğuyor. Süper Lig'de 2009-10 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden yeşil-beyazlılar, mali sıkıntıların ardından 2018-2019 sezonunda küme düştü. Bursa temsilcisi, kötü sürecin ardından gidişatı durduramayarak 3. Lig'e kadar geriledi.
BAŞKAN ENES ÇELİK YÖNETİMİ BAŞARIYI GETİRDİ
Bursaspor'un mali ve sportif başarısızlıklar, yönetimde istikrarırn sağlanamamasına da neden oldu. Son olarak Enes Çelik'in başkanlığında maddi bağış kampanyalarıyla taraftarı da arkasına alan yönetim, uzun süre kapalı kalan transfer tahtasını açtı.
MADDİ DESTEK ŞAMPİYONLUKLARI GETİRDİ
Bursaspor, yapılan transferlerle 3. Lig'i en yakın takipçisinin 10 puan önünde zirvede bitirdi. Kadrosunu 2. Lig'de de güçlendirmeye devam eden yeşil-beyazlılar, şampiyonluğun en büyük adayı olarak sezona başladı. Taraftar desteği ve yakalanan havayla Bursa temsilcisi, 2. Lig'de de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi.
PROFESYONEL LİGLERİN TAMAMINDA ŞAMPİYON
Bursaspor, bu süreçte profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan tek takım ünvanını da aldı Türk futbolunun zirvesi Süper Lig'de de şampiyon olan Anadolu'nun köklü kulübü, en düşük lig olan 3. Lig'de de kupa kaldırma başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlılar, 1966-1967 ve 2005-2006 sezonlarında da 1. Lig'i şampiyon tamamladı.
İÇ SAHADAKİ TÜM MAÇLAR KAPALI GİŞE
Bursaspor'un bu süreçteki en dikkati çeken özelliği, taraftarın iç saha maçlarına gösterdiği ilgi oldu. Alt liglerde mücadele etmesine rağmen Bursa'daki maçların neredeyse tamamı 40 bini aşkın taraftar desteğiyle oynandı. Bursaspor'un dün oynanan ve 2. Lig'de şampiyonluğunu ilan ettiği Somaspor maçını ise 45 bin 450 taraftar izledi.