Bursa YHT açıldı mı, ne zaman açılacak? Bursu Hızlı Tren hangi illerden geçecek, hangi illerden geçecek, kaç dakika sürecek?

Bursa'yı yüksek hızlı tren ağına dahil edecek dev projede çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ndeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların en çok merak ettiği Bursa YHT açıldı mı, Bursa YHT yüksek hızlı tren ne zaman açılacak, güzergâh ve seyahat süresi gibi sorular da açıklamalarla netlik kazandı.

BURSA YHT AÇILDI MI?

Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında henüz resmi yolcu taşımacılığı başlamadı. Proje kapsamında yapım çalışmaları devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre Osmaneli–Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmaları son aşamaya ulaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre hatta henüz yolculu seferler başlamazken, altyapı, tünel, elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerinin kontrol edilmesi amacıyla çok kısa süre içerisinde test sürüşlerine başlanması planlanıyor.

İlk etapta Osmaneli–Bursa hattındaki test sürecinin tamamlanmasının ardından hattın hizmete açılması hedefleniyor.

BURSA YHT YÜKSEK HIZLI TREN NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre projenin ilk etabı olan Osmaneli–Bursa hattının 2026 yılı içerisinde test süreçlerinin tamamlanmasının ardından hizmete alınması hedefleniyor.

Toplam 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi etaplar halinde ilerliyor.

Projenin devamını oluşturan Karacabey ve Bandırma bağlantılarının ise 2028 yılına kadar kademeli şekilde tamamlanması planlanıyor.

Bu kapsamda ilk olarak Bursa'nın Osmaneli üzerinden mevcut Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanması amaçlanıyor.

BURSU HIZLI TREN HANGİ İLLERDEN GEÇECEK?

Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi, Bursa'yı Türkiye'nin ana yüksek hızlı tren ağına bağlayacak önemli ulaşım yatırımları arasında yer alıyor.

Projenin 106 kilometrelik Osmaneli–Bursa kesimi tamamlandığında trenler Osmaneli üzerinden mevcut Ankara–İstanbul YHT hattına bağlanacak.

Bakanlığın paylaştığı güzergâh bilgilerine göre proje kapsamında şu duraklar yer alıyor:

Bilecik: Osmaneli

Bursa: Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa Gar (Merkez)

Devam eden etaplar: TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Balıkesir (Bandırma/Kuşcenneti)

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bursa'nın hem Ankara–İstanbul YHT ağına hem de Bandırma bağlantısına entegre edilmesi hedefleniyor.

BURSU HIZLI TREN KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun son açıklamasında Bursa Hızlı Tren Projesi'nin seyahat sürelerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bakanlığın yaptığı açıklamalar; hattın yapım süreci, test sürüşleri, etapların tamamlanma hedefleri ve güzergâh bilgileriyle sınırlı oldu.

Bu nedenle Bursa Yüksek Hızlı Tren hattında yolculuk sürelerine ilişkin resmi bir süre henüz açıklanmadı. Açıklanacak bilgiler doğrultusunda seyahat sürelerinin netleşmesi bekleniyor.