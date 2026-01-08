Bursa okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ)?

Bursa'da 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Hava koşulları nedeniyle "Bursa okullar tatil mi?", " Bursa Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

BURSA HAVA DURUMU

Bursa'da Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağmur Cuma Günü Etkisini Sürdürecek

Bursa'da Perşembe gününden itibaren yağışlı hava etkili oluyor. Saatlik tahminlere göre öğleden sonra kuvvetli yağmur beklenirken, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağış etkisini sürdürecek. Rüzgarın zaman zaman saatte 68 kilometreye ulaşması beklenirken, geceye doğru hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşecek.

Cuma günü Bursa genelinde yağışlı hava devam edecek. Gece ve sabah saatlerinde yağmur beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde bulutluluk azalacak ve parçalı bulutlu bir hava görülecek. Gün içerisinde sıcaklık 8 dereceye kadar yükselirken, rüzgarın saatte 34 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 9 Ocak Cuma günü Bursa'da yağmurlu hava hakim olacak. Cumartesi günü de yağışın devam etmesi beklenirken, pazar günü sağanak yağış görülecek. Pazartesi günü karla karışık yağmur, salı günü ise kar yağışı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 0 ila 16 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.