Bursa elektrik kesintisi! Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Kesinti programının açıklanmasının ardından " Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Bursa elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

UEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Bursa'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Keles, Gürsu, İznik, Karacabey, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, İnegöl, Yıldırım.

KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-18.00: Cuma, Yenice

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-10.30: İstiklal

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-17.00: Kutluca

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Harmanlı, Esentepe, Hayırlar, Canbaz, Seyran

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-10.30: Ahmetvefikpaşa, Yeni

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-11.00: Işıklı, Yeni, Ömerbey

10.00-18.00: Esence

11.30-13.00 ve 14.00-15.30: Ömerbey, Hasanbey

15.30-17.00: Ömerbey

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Üçbeyli, Demireli

10.30-12.30: Demireli

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-10.00: Gümüştepe

10.00-11.00: Fethiye, Yolçatı

12.00-13.00: Yolçatı

ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Yenigürle, Gürle

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

01.00-03.00: Yenice, Mahmudiye

09.00-15.00: İsaören

09.00-17.00: Yeniceköy

12.00-15.00: Ertuğrulgazi, Şipali, Mesudiye, Bilalköy, Kulaca

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Mehmet Akif Ersoy

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü Bursa'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Gemlik.

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

09.00-17.00: Cihatlı, Umurbey

09.00-16.00: Engürücük

BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Bursa için planlı elektrik kesintileri, UEDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.