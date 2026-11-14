Bursa elektrik kesintisi! Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEDAŞ, Bursa'nın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 11 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.
Kesinti programının açıklanmasının ardından " Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Bursa elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
UEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Bursa'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Keles, Gürsu, İznik, Karacabey, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, İnegöl, Yıldırım.
KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
10.00-18.00: Cuma, Yenice
GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-10.30: İstiklal
İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
10.00-17.00: Kutluca
KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Harmanlı, Esentepe, Hayırlar, Canbaz, Seyran
KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-10.30: Ahmetvefikpaşa, Yeni
MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-11.00: Işıklı, Yeni, Ömerbey
10.00-18.00: Esence
11.30-13.00 ve 14.00-15.30: Ömerbey, Hasanbey
15.30-17.00: Ömerbey
MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Üçbeyli, Demireli
10.30-12.30: Demireli
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-10.00: Gümüştepe
10.00-11.00: Fethiye, Yolçatı
12.00-13.00: Yolçatı
ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Yenigürle, Gürle
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
01.00-03.00: Yenice, Mahmudiye
09.00-15.00: İsaören
09.00-17.00: Yeniceköy
12.00-15.00: Ertuğrulgazi, Şipali, Mesudiye, Bilalköy, Kulaca
YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Mehmet Akif Ersoy
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM
15 Kasım Pazar günü Bursa'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Gemlik.
GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM
09.00-17.00: Cihatlı, Umurbey
09.00-16.00: Engürücük
BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Bursa'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
Bursa için planlı elektrik kesintileri, UEDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.