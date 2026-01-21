Bursa deprem mi oldu? 21 Ocak Çarşamba Bursa'da deprem mi oldu?

21 Ocak Çarşamba akşamı saat 18.11 sularında Bursa şehir merkezinde hissedilen sarsıntı sonrası gözler AFAD son depremler listesine çevrildi. Edinilen ilk bilgilere göre, merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4.5 büyüklüğündeki deprem; Bursa, İstanbul ve İzmir gibi çevre illerde de paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından Bursa sokaklarına çıkan vatandaşlar, "Bursa depreminde can veya mal kaybı var mı?" araştırmasına başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın saniye saniye güncellediği canlı deprem haritası üzerinden Bursa ve ilçelerindeki son durumu, sarsıntının teknik detaylarını ve resmi makamlardan gelen ilk uyarıları sizler için derledik.

BURSA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara ve Ege bölgelerinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, Balıkesir merkezli üst üste sarsıntılar kaydedildi. Bursa ve çevre illerden de hissedilen depremler sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. İşte Balıkesir Sındırgı depremine dair tüm detaylar:

BALIKESİR SINDIRGI'DA KORKUTAN DEPREM: 4.5 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şiddetli bir sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Saat 18.11'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı. Yerin yaklaşık 11.58 kilometre derinliğinde oluşan bu deprem, sadece Balıkesir'de değil; Bursa, İstanbul, Manisa ve Çanakkale gibi pek çok ilde de hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR: ÜST ÜSTE İKİ DEPREM DAHA

Ana sarsıntının ardından bölgedeki hareketlilik hız kesmedi. Sındırgı merkezli sarsıntılar, akşam saatlerinde iki kez daha kendini hatırlattı. Saatler 19.56'yı gösterdiğinde yerin 9.75 km altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu sarsıntıdan sadece 2 dakika sonra, saat 19.58'de ise bu kez yerin 5.89 km derinliğinde yine 3.7 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha meydana geldi.

BURSA VE ÇEVRE İLLERDE PANİK: VATANDAŞLAR SOKAKTA

Özellikle Bursa ve ilçelerinde kuvvetli hissedilen 4.5 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası vatandaşlar tedbir amaçlı evlerini terk ederek açık alanlara yöneldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, sarsıntı sırasında yaşanan heyecan kameralara yansıdı. Yetkililer, şu ana kadar bölgeden bildirilen herhangi bir can kaybı veya ciddi yapısal hasar bilgisi bulunmadığını ancak ekiplerin saha taramalarına devam ettiğini bildirdi.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem sonrası bölgedeki fay hatları üzerindeki baskı uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD, vatandaşların panik yapmaması ve resmi kaynaklardan gelecek açıklamaları takip etmesi konusunda uyarılarda bulundu. Balıkesir ve çevresinde artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceği öngörülüyor.