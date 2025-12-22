Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Aralık Bursa'da az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Sabah saatlerinde hissedilen bu titreme, Bursa'nın pek çok semtinde fark edildi. Kentte kısa süreli bir endişe yaşanırken, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar hareketliliği daha belirgin hissettiklerini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları, " Bursa'da deprem mi oldu?" ve " Bursa'da az önce nerede deprem oldu?" sorularını paylaşarak gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afad, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izliyor. Ülke çapında meydana gelen tüm depremler, gelişmiş ölçüm cihazlarıyla anında kaydedilerek kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli'nin geniş gözlem ağı, yer hareketlerini hızlı şekilde sisteme aktarırken; her iki kurumun "Son Depremler" sayfaları, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler ayrıca bilimsel araştırmalar için de büyük önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan bilgiler, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik detayları içeriyor. Böylece vatandaşlar, doğrulanmış bilgiler aracılığıyla gereksiz bilgi kirliliğinden uzak kalabiliyor. AFAD ayrıca düzenlediği tatbikatlar ve eğitim programlarıyla toplumda deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor.

22 ARALIK BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

22 Aralık 2025'te Bursa genelinde hissedilen hafif sarsıntı, kısa süreli kaygı ve merak uyandırdı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sabah erken saatlerde hissettikleri titreşimi sosyal medyada paylaştı. Bu gelişmenin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili resmi açıklamalarını yayımladı. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca güvenilir kaynaklardan bilgi almaları konusunda uyardı.