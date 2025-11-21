Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, Bursa'nın birçok semtinde fark edildi. Kent sakinleri kısa süreli bir tedirginlik yaşarken, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar hareketi daha yoğun hissettiklerini belirtti. Sosyal medyada " Bursa'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi duyurularını takip etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izliyor. Ülke çapında gerçekleşen depremler, gelişmiş sensörler aracılığıyla anında kayda alınarak kamuoyuna aktarılıyor. Kandilli'nin geniş gözlem ağı, yer hareketlerini hızlıca sisteme iletirken; AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" sayfaları, halkın en güncel verilere ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler aynı zamanda bilimsel araştırmalar için de önemli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD tarafından yayımlanan deprem kayıtları, her sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri içeriyor. Böylece vatandaşlar doğru bilgilere ulaşabiliyor ve asılsız söylentilerin yayılması önleniyor. Kurum ayrıca düzenli eğitimler ve tatbikatlarla toplumda deprem bilincini artırmayı hedefliyor.

21 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

21 Kasım 2025 Perşembe sabahı Bursa genelinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir tedirginlik oluşturdu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sabah saatlerinde hissettikleri hareketliliği sosyal medyada sıkça paylaştı.

Sarsıntının hemen ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi açıklamalarını yayımladı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik bilgiler yer aldı. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca doğrulanmış resmi kaynaklardan bilgi almaları konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye'deki deprem hareketlerini anlık olarak izlemeye devam ediyor ve araştırmalar için güvenilir bir referans niteliği taşıyor.