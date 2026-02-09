Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 9-10 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Şubat Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mudanya İlçesi Bademli Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 7 Şubat 2026 saat 09.00'dur.

Planlanan bitiş tarihi 21 Şubat 2026 saat 18.00'dir.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi ihtimaline karşı Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Mehter Caddesi ve çevresinde, belirtilen tarihler arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 8 Şubat 2026 saat 09.00'dur.

Planlanan bitiş tarihi 18 Şubat 2026 saat 18.00'dir.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında yaşanabilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu mahallelerdeki muhtelif cadde ve sokaklarda, belirtilen tarihler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 10 Şubat 2026 saat 09.00'dur.

Planlanan bitiş tarihi 20 Şubat 2026 saat 18.00'dir.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresindeki muhtelif cadde ve sokaklarda, belirtilen tarihler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 9 Şubat 2026 saat 21.00'dir.

Planlanan bitiş tarihi 9 Şubat 2026 saat 23.59'dur.

Nilüfer ilçesi C3 B alt bölgesinde bulunan Demirci Mahallesi Direnen Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza çalışması nedeniyle, 9 Şubat 2026 tarihinde 21.00 ile 23.59 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

