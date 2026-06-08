Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi ile birlikte Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda 8 Haziran 2026 ile 13 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri uygulanacaktır.

Nilüfer

Altınşehir Mahallesi'nde, 204. Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde 15.10 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

23 Nisan Mahallesi'nde, 487. İsimsiz Sokak, İzmir Yolu Caddesi, Ata Bulvarı, 75. Yıl Bulvarı, Arıtma Caddesi ve Nilüfer Caddesi arasında kalan bölgede 9 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Orhangazi

Arapzade Mahallesi Siteler Bölgesi, Orkent, Soydaşkent, Kosova Sokak, Okul Caddesi alt bölgesi, Bektaş 3 ve Bektaş 4 Düğün Salonları çevresi, Arkaltı Caddesi, Santral Yolu 1 No'lu Sokak, 2 No'lu Sokak, 3 No'lu Sokak ile Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi ve çevresinde, BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 10 Haziran 2026 tarihinde gün boyunca, 00.01 ile 23.59 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi

Bağlarbaşı Mahallesi'nde, 2. Güzel Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde 16.55 ile 18.55 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Reyhan Mahallesi'nde, Mantıcılar Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde 14.15 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Veysel Karani Mahallesi'nde, Venüs Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde 16.45 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Esenevler Mahallesi'nde, Esenevleryolu Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde 16.15 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.