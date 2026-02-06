Bursa BUSKİ su kesintisi! 7-8-9 Şubat Bursa'da su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Mehter Caddesi ve çevresinde su kesintisi yapılabilecektir.

Kesintiler 7 Şubat 2026 ile 21 Şubat 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey ve çevre mahalleler (29 Ocak – 7 Şubat 2026)

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında su kesintisi yapılabilecektir.

Kesintiler 29 Ocak 2026 ile 7 Şubat 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey ve çevre mahalleler (8 Şubat – 18 Şubat 2026)

Aynı kapsamda devam edecek çalışmalar sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında su kesintileri yaşanabilecektir.

Kesintilerin 8 Şubat 2026 ile 18 Şubat 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman yapılması planlanmaktadır. Vatandaşların gerekli önlemleri almaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey ve çevre mahalleler

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında su kesintisi yapılabilecektir.

Kesintilerin 29 Ocak 2026 ile 9 Şubat 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanması öngörülmektedir. Tedbirli olunması rica olunur.