Bursa BUSKİ su kesintisi! 31 Temmuz-1 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 31 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 31 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Gümüştepe Mahallesi’nde 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden mahallenin üst kesimleri ile Baydağı Sokak, Nilüfer İsmail Solakoğulları Ortaokulunun kuzeyi, Atıcı Sokak, Aycan Sokak, Seçkinler Sokağın güneyi, Ilgaz Sokak ve 866. Sokağın doğusunda kalan cadde ve sokaklar etkilenecektir.

Aynı çalışma kapsamında Demirci Mahallesi’nde Ahıska Caddesi’nin güneyinde, Demirci Yolu Caddesi’nin doğu ve batısında kalan bölgelerde su kesintisi yapılacaktır. Ayrıca Suna Sokak, Koşuyolu Caddesi, Öğretmen Caddesi’nin kuzeyi ile Arda Caddesi ve Denizciler Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklar da kesintiden etkilenecektir.

Üçevler Mahallesi’nde ise Nilüfer Belediyesi Spor Tesisleri çevresinde 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

İhsaniye Mahallesi’nde 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2. Er Sokak, Kıbrıs Sokağın doğusu, Fatih Caddesi, Değirmen Sokak, Tuna Caddesi’nin güneyi, Kültür Caddesi’nin batısı, Kafkas Sokak, Şehit Jandarma Astsubay Zeki Burak Okay Caddesi ve Nilüfer Belediyesinin kuzeyinde kalan cadde ve sokaklar etkilenecektir.

İhsaniye Mahallesi’nde yapılacak başka bir çalışma nedeniyle İzmir Yolu Caddesi, Şehit Jandarma Astsubay Burak Okay Caddesi, Barbaros Caddesi, 813. İsimsiz Sokak ve 2. Kültür Sokak arasında kalan bölgede 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 16.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

23 Nisan Mahallesi’nde 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden İzmir Yolu Caddesi’nin kuzeyi, Nilüfer Caddesi, Hipodrom Caddesi, Turkuaz Caddesi’nin doğusu, Arıtma Caddesi, 75. Yıl Bulvarı’nın güneyi ve Ata Bulvarı’nın batısında kalan cadde ve sokaklar etkilenecektir.

Alaattinbey Mahallesi’nde İzmir Yolu Caddesi’nin güneyi, 70. Sokağın batısı, 602. Sokağın doğusu, Atilla Tatveren Caddesi, 611. Sokak, 626. Sokak, Pazar Caddesi ve 646. Sokağın kuzeyinde kalan cadde ve sokaklarda aynı gün ve saatlerde su kesintisi uygulanacaktır.

Üçevler Mahallesi’nin sanayi bölgesinde 70. Sokak, Bankalar bölgesi, İzmir Yolu Caddesi ile 69. Sokak ve 46. Sokak arasında kalan kesimler de kesintiden etkilenecektir.

Yaylacık Mahallesi’nde Ürünlü Deresi ile İzmir Yolu Caddesi üzerinde kalan kesimlerde de 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM

Karapınar Mahallesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 15.45 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden C3 D27 alt bölgesinde bulunan A258. Sokak ve çevresi etkilenecektir.

Vatandaşların su kesintilerine karşı gerekli tedbirleri almaları rica olunur.