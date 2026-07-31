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Evlenecekleri konuşuluyordu! Somer Şef’ten kafa karıştıran hamleler

Evlenecekleri konuşuluyordu! Somer Şef’ten kafa karıştıran hamleler
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Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile Talya Didem Belen hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Çiftin birbirlerini takipten çıkması ve birlikte fotoğraflarını silmesi dikkat çekti.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile Talya Didem Belen’in ilişkisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çiftin sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklikler, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Somer Sivrioğlu'nun Talya Didem Belen’i  takipten çıkardığı, birlikte yer aldıkları fotoğrafları ise kaldırdığı görüldü. Bu gelişme, ikilinin yollarını ayırdığı yönünde yorumlara neden oldu.

Daha önce Didem Belen’in yüzüğünü sergilediği bir kareye Somer Sivrioğlu’nun “Bazen de evet” notunu düşmesi dikkat çekmiş, paylaşım kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Çiftin son olarak sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklikler sonrası ayrılık iddiaları gündeme gelirken, Somer Sivrioğlu ve Talya Didem Belen cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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