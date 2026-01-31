Bursa BUSKİ su kesintisi! 31 Ocak-1 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa son dakika su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 31 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 31 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

Karacabey ilçesine bağlı Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Sazlıca Akhisar ve İsmetpaşa mahallelerinde su alma yapısında meydana gelen bulanıklık nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 23.00'te başlayacak olup, bulanıklık giderilene kadar devam edecektir. Planlanan bitiş tarihi 31 Ocak 2026 saat 23.00 olarak öngörülmektedir.

Karacabey ilçesi Kedikaya Mahallesinde de su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 23.00 itibarıyla su kesintisi yapılacaktır. Sular, bulanıklık sorunu giderildiğinde yeniden verilecektir. Kesintinin planlanan bitiş tarihi 31 Ocak 2026 saat 23.00'tür.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Mustafakemalpaşa ilçesinde BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında arıza oluşması ihtimaline karşı Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir. Kesintiler 29 Ocak 2026 ile 7 Şubat 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında uygulanabilecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica edilmektedir.

Aynı kapsamda Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri civarında da 29 Ocak 2026 ile 9 Şubat 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılabilecektir. Olası kesintilere karşı gerekli önlemlerin alınması önemle duyurulur.

YILDIRIM

Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi ve çevresinde, G1 D06 Geç Alt Bölgesinde meydana gelen arıza çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 31 Ocak 2026 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve aynı gün saat 19.30'a kadar sürecektir.