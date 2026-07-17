Haberler

Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor

Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yapımı son hızla devam eden Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda çelik yapının bütün ana ürünleri tavana kalktı ve yerine tekrardan monte edildi. Ankara'nın en büyük stadı olacak olan yeni stadyumun 2026-2027 sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

Ankara’nın simgelerinden biri olmaya hazırlanan ve şehrin en büyük stadı olacak olan Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yapımında önemli bir aşama daha geride kaldı. Eski stadın yerine inşa edilen modern komplekste, çelik konstrüksiyon çatının tüm ana parçaları tavan seviyesine kaldırılarak montaj süreci tamamlandı. Çatıda son kontroller ve boya rötuşları titizlikle sürdürülüyor.

YENİ SEZONA YETİŞTİRİLECEK

Kaba inşaatının ve ana yapısının yüzde 95’i tamamlanan stadyumda koltuk montaj işlemlerine geçildi. Tribünlerde ağırlıklı olarak Türk sporunun klasik renkleri olan kırmızı ve beyaz tonları tercih ediliyor. 51 bin seyirci kapasitesine sahip olacak dev tesisin, 2026-2027 futbol sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

SADECE FUTBOL OLMAYACAK

Yeni stadyum, yalnızca bir futbol sahası olmanın ötesinde çok amaçlı bir spor merkezi olarak hizmet verecek. Toplamda 160 bin metrekarelik devasa bir kapalı alana sahip olan tesiste, yaklaşık 15 farklı spor branşına ait antrenman salonları bulunacak. Başta boks, atıcılık, tekvando, karate, buz hokeyi ve masa tenisi olmak üzere birçok branştan sporcu burada çalışma imkânı bulacak. Ayrıca kapalı alan içerisinde modern standartlara uygun bir atletizm pisti de yer alacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi

Bahis yazışmaları da ortaya çıktı! İşte Levent'in "bastığı" o takımlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'dan Salah paylaşımı

Tüm dünya bu transferi konuşur! Süper Lig devinden Salah paylaşımı
Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı

Sanayide çekiçli intikam! Genç kadın bastığı dükkanda dehşet saçtı
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

İnanılmaz! Bursaspor dünyaca ünlü golcüyü resmen kadrosuna kattı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı