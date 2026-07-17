Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor

Ankara’nın simgelerinden biri olmaya hazırlanan ve şehrin en büyük stadı olacak olan Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yapımında önemli bir aşama daha geride kaldı. Eski stadın yerine inşa edilen modern komplekste, çelik konstrüksiyon çatının tüm ana parçaları tavan seviyesine kaldırılarak montaj süreci tamamlandı. Çatıda son kontroller ve boya rötuşları titizlikle sürdürülüyor.

YENİ SEZONA YETİŞTİRİLECEK

Kaba inşaatının ve ana yapısının yüzde 95’i tamamlanan stadyumda koltuk montaj işlemlerine geçildi. Tribünlerde ağırlıklı olarak Türk sporunun klasik renkleri olan kırmızı ve beyaz tonları tercih ediliyor. 51 bin seyirci kapasitesine sahip olacak dev tesisin, 2026-2027 futbol sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

SADECE FUTBOL OLMAYACAK

Yeni stadyum, yalnızca bir futbol sahası olmanın ötesinde çok amaçlı bir spor merkezi olarak hizmet verecek. Toplamda 160 bin metrekarelik devasa bir kapalı alana sahip olan tesiste, yaklaşık 15 farklı spor branşına ait antrenman salonları bulunacak. Başta boks, atıcılık, tekvando, karate, buz hokeyi ve masa tenisi olmak üzere birçok branştan sporcu burada çalışma imkânı bulacak. Ayrıca kapalı alan içerisinde modern standartlara uygun bir atletizm pisti de yer alacak.