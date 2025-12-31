Bursa BUSKİ su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 31 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 31 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl İlçesi – Cumhuriyet Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 6 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

İnegöl İlçesi – Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 21 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 21 Aralık 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında yaşanabilecek arızalar sebebiyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 21 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi – Hamzabey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 27 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 7 Ocak 2026 saat 18.00

Kesim tarihi 27 Aralık 2025 saat 09.00

Açıklama: Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu mahallelerin çevresindeki muhtelif cadde ve sokaklarda, 27 Aralık 2025 ile 7 Ocak 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Osmangazi İlçesi – Demirtaş Dumlupınar Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 31 Aralık 2025 saat 06.45

Planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 17.00

Kesim tarihi 31 Aralık 2025 saat 06.45

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4 Geç alt bölgesinde yer alan Demirtaş Sakarya Mahallesi Berivan Sokak ile Demirtaş Dumlupınar Mahallesinin bir kısmında meydana gelen arıza nedeniyle 31 Aralık 2025 tarihinde 06.45 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım İlçesi – Samanlı Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 31 Aralık 2025 saat 15.30

Planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 31 Aralık 2025 saat 15.30

Açıklama: Yıldırım ilçesi C4 K Samanlı alt bölgesinde bulunan Samanlı Mahallesi Mert Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 31 Aralık 2025 tarihinde 15.30 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.