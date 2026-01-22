Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu mahallelerin civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 17 Ocak 2026 ile 27 Ocak 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Kesinti başlangıç tarihi 17 Ocak 2026 saat 09.00'dur. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar süresince, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar sebebiyle Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresinde 18 Ocak 2026 ile 28 Ocak 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 17 Ocak 2026 saat 09.00 itibarıyla başlayacaktır. Gerekli tedbirlerin alınması önemle rica olunur.