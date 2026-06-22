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Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Akhisar Mahallesi’nde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda Emir Sokak ve Bahadır Sokak civarında 22 Haziran 2026 ile 28 Haziran 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda 21 Haziran 2026 ile 26 Haziran 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında muhtelif cadde ve sokaklarda zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

NİLÜFER

Balat Mahallesi’nde, C4 B 36 alt bölgesinde bulunan Billur Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 22 Haziran 2026 tarihinde 13.45 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda 22 Haziran 2026 ile 26 Haziran 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Kayapa Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 22 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Özlüce Mahallesi’nde, C4 K Özlüce alt bölgesinde bulunan Çiçek Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 22 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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