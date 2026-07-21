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Bursa BUSKİ su kesintisi! 21-22 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 21-22 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Yolçatı Mahallesi Gümüş Caddesi ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 17.00 ile 23.59 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

ORHANGAZİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00 ile 20.00 arasında Orhangazi ilçesi genelinde su kesintisi uygulanacaktır. Siteler Bölgesi ile Endüstri Meslek Lisesi çevresi kesintiden etkilenmeyecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

YILDIRIM

Davutkadı Mahallesi 3. Alan Sokak ve çevresinde yürütülen kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında içme suyu isale hattında arıza meydana gelmiştir. Bu nedenle 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 13.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Yediselviler, Sıracevizler, Mehmet Akif Ersoy, Baruthane ve Eğitim mahalleleri de kesintiden etkilenecektir. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular belirtilen saatten önce verilebilir. Vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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