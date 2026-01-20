Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Ocak su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa İlçesi – Hamzabey ve Çevresi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanabilecektir. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 17 Ocak 2026 ile 27 Ocak 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi – Züferbey ve Çevresi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar süresince, içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle su kesintisi yapılabilecektir. Bu nedenle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresinde, 18 Ocak 2026 ile 28 Ocak 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması önemle rica olunur.

Yıldırım İlçesi – Arabayatağı Mahallesi

Yıldırım ilçesi C3_D19 alt bölgesinde bulunan Arabayatağı Mahallesi 1. Aydoğdu Sokak ve Çınarönü Mahallesi'nin bir kısmında meydana gelen arıza çalışmaları nedeniyle, 20 Ocak 2026 tarihinde 15.30 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.