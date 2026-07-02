Bursa BUSKİ su kesintisi! 2-3 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi ile Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda su kesintisi yaşanabilecektir. Kesinti, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00’da başlayacak olup 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanacaktır.

Nilüfer

Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda su kesintisi yaşanabilecektir. Kesinti, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00’da başlayacak olup 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanacaktır.

Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda su kesintisi yaşanabilecektir. Kesinti, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.00’da başlayacak olup 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanacaktır.

Osmangazi

Demirtaş Barbaros Mahallesi, Baraj Yolu Caddesi ve civarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda su kesintisi yaşanabilecektir. Kesinti, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak olup 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 18.00’e kadar 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanacaktır.

Demirtaş Sakarya Mahallesi, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Demirtaş Barbaros Mahallesi ve civarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 00.10’da başlayacak ve aynı gün saat 19.00’da sona erecektir.

Doğanbey Mahallesi, Doğanbey Caddesi ve Kiremitçi Mahallesi’nin bir kısmında, arıza çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 15.00 ile 17.00 arasında yapılacaktır.

Yıldırım

Samanlı Mahallesi, 14. Gül Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 16.00 ile 20.00 arasında yapılacaktır.