Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 2-3 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 2-3 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile bu mahallelere bağlı çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 21 Şubat 2026 ile 2 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Aynı mahalleler ve çevresinde sürdürülecek çalışmalar kapsamında 3 Mart 2026 ile 13 Mart 2026 tarihleri arasında yine 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer

30 Ağustos Zafer Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 2 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi

Gündoğdu Mahallesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 2 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Tanju Özcan'la ilgili yeni gelişme
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

Fotoğraf Tel Aviv'den!
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri

İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar