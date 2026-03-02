Bursa BUSKİ su kesintisi! 2-3 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile bu mahallelere bağlı çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 21 Şubat 2026 ile 2 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Aynı mahalleler ve çevresinde sürdürülecek çalışmalar kapsamında 3 Mart 2026 ile 13 Mart 2026 tarihleri arasında yine 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer

30 Ağustos Zafer Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 2 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi

Gündoğdu Mahallesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 2 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.