Bursa BUSKİ su kesintisi! 2-3 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 2 Haziran 2026 ile 7 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur.

Nilüfer

Esentepe Mahallesi İstiklal Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 2 Haziran 2026 tarihinde 17.45 ile 18.45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Yunuseli Mahallesi Ufuk Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 2 Haziran 2026 tarihinde 19.45 ile 20.45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Bağlaraltı Mahallesi A213 Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 2 Haziran 2026 tarihinde 15.45 ile 17.45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Sinandede Mahallesi Şehit Selim Olgun Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 2 Haziran 2026 tarihinde 16.15 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.