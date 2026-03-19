Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Mart su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, 23 Mart 2026 tarihinde saat 09.00'da başlayıp 3 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00'e kadar sürecek çalışmalar kapsamında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olup, içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak kesintiler yaşanabilecektir.

Nilüfer

Demirci Mahallesi Güvenlik Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 19 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Nilüferköy Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 23 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında su kesintisi gerçekleştirilecektir.

Panayır Mahallesi Pınarbaşı Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 19 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Şükraniye Mahallesi Şaheser Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 19 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.