Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Yıldırım

Yıldırım ilçesinin Erikli Mahallesi, 2. Adalet Caddesi ve civarında bulunan C3_D20 alt bölgesinde arıza çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle 19 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında bölgede su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin planlanan başlangıç saati 14.00, planlanan bitiş saati ise 17.00 olarak belirtilmiştir.