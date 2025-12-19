Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Başlangıç tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00

Bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında arıza oluşması ihtimaline karşı; Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 6 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi

Başlangıç tarihi 13 Aralık 2025 saat 09.00

Bitiş tarihi 20 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında, olası içme suyu hattı arızaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 13 Aralık 2025 ile 20 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması önemle rica edilir.

Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey Mahallesi

Başlangıç tarihi 18 Aralık 2025 saat 09.00

Bitiş tarihi 26 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında 18 Aralık 2025 ile 26 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli önlemleri almaları rica olunur.

Osmangazi İlçesi Doğanevler Mahallesi

Kesinti tarihi 19 Aralık 2025

Kesinti saatleri 17.30 ile 21.00

Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza çalışması nedeniyle 19 Aralık 2025 tarihinde 17.30 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi İlçesi İsmetiye Mahallesi

Kesinti tarihi 19 Aralık 2025

Kesinti saatleri 12.00 ile 21.00

Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi ve çevresinde yürütülecek arıza çalışmaları nedeniyle 19 Aralık 2025 tarihinde 12.00 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

