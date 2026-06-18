Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevresindeki muhtelif cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda, 14 Haziran 2026 ile 20 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

NİLÜFER

Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda, 16 Haziran 2026 ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi 16. Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 18 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM

Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi Emekçi Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 18 Haziran 2026 tarihinde 14.25 ile 16.25 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Ülkü Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 18 Haziran 2026 tarihinde 12.15 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım ilçesine bağlı Güllük Mahallesi 7. Gazi Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 18 Haziran 2026 tarihinde 13.45 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.