Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Doğanköy Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

OSMANGAZİ

Gülbahçe Mahallesi’nde İnönü Caddesi’nin batısı, 5. Gazi Sokak, Tarla Başı Sokak’ın güneyi ve 8. Doğan Sokak’ın kuzeyinde kalan cadde ve sokaklarda su kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca Selamet Mahallesi’nde 7. Çakır Sokak, Beşyol Sokak’ın güneyi, Zekibey Sokak ve 4. Hürriyet Sokak’ın kuzeyinde kalan cadde ve sokaklar ile Koğukçınar Mahallesi’nde 11. Güzel Sokak’ın güneyi, 5. Hürriyet Sokak, 1. Çınar Caddesi, 2. Kavasoğlu Sokak’ın doğusu ve 6. Huzur Sokak’ın kuzeyinde kalan cadde ve sokaklar kesintiden etkilenecektir.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle kesinti, 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 09.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecektir. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

YENİŞEHİR

Terziler Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 16 Ağustos 2026 ile 20 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün saat 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

YILDIRIM

Yavuz Selim Mahallesi’nde Ankara Yolu Caddesi’nin kuzeyi, Barış Caddesi ve Samanlı Caddesi’nin doğusu ile Kurubaş Sokak, 3. Olgun Sokak ve Yolcu Sokak’ın güneyi arasında kalan cadde ve sokaklarda su kesintisi uygulanacaktır.

Arabayatağı Mahallesi’nde Ankara Yolu Caddesi’nin kuzeyi, 1. Asil Sokak, Okul Caddesi, Gölcük Sokak, Vakıf Sokak ve Aras Sokak’ın doğusu ile Su Deposu Caddesi’nin güneyi, Konçak Sokak, Karaağaç Sokak, Yeşil Cami Caddesi ve Same Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Ulus Mahallesi’nde ise İtimat Sokak, Pazar Sokak, Same Sokak ve Su Deposu Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklarda su kesintisi uygulanacaktır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle kesinti, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecektir. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.