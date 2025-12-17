Bursa BUSKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında arızalar meydana gelmesi ihtimaline karşı; İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet, Ertuğrulgazi ve Sinanbey mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 6 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 13 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 20 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında; İnegöl ilçesi Cumhuriyet, Ertuğrulgazi ve Sinanbey mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 13 Aralık 2025 ile 20 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması önemle rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 8 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 17 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar süresince; Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda 8 Aralık 2025 ile 17 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 17 Aralık 2025 saat 10.30

Planlanan bitiş tarihi 17 Aralık 2025 saat 18.00

Osmangazi ilçesi C4 B27 alt bölgesinde bulunan Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi ve çevresinde, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 17 Aralık 2025 tarihinde 10.30 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi İlçesi İsmetiye Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 17 Aralık 2025 saat 12.30

Planlanan bitiş tarihi 17 Aralık 2025 saat 17.30

Osmangazi ilçesi C4 K İsmetiye alt bölgesinde yer alan İsmetiye Mahallesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 17 Aralık 2025 tarihinde 12.30 ile 15.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.