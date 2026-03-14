Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-15 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Mart su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 13 Mart 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 17 Mart 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesinde Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabri Bey mahalleleri civarında bulunan çeşitli cadde ve sokaklarda 13 Mart 2026 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 14 Mart 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 17 Mart 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesinde Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri civarında bulunan çeşitli cadde ve sokaklarda 14 Mart 2026 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 14 Mart 2026 saat 08.00

Planlanan bitiş tarihi 14 Mart 2026 saat 17.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinde Ertuğrulgazi Mahallesi ve Siteler Mahallesi civarında 14 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.