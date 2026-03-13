Bursa BUSKİ su kesintisi! 13-14 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Hamzabey Mahallesi ile birlikte Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabri Bey mahallelerinde BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak 13 Mart 2026 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Züberbey Mahallesi ile birlikte Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak 14 Mart 2026 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Züberbey Mahallesi ile birlikte Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 3 Mart 2026 ile 13 Mart 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılmaktadır.

Orhangazi

Yeniköy, Cihanköy ve Ortaköy mahallelerinde BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle 13 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Ertuğrulgazi ve Siteler mahallelerinde BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle 14 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

