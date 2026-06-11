Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerindeki çeşitli cadde ve sokaklarda 8 Haziran 2026 ile 13 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

Nilüfer

BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan Harmanlar Caddesi, Bahçe Sokak, 772. Sokak, Ressam İbrahim Caddesi ve çevresinde 11 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Panayır Mahallesi'nde bulunan 4. Topraklı Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Akçağlayan Mahallesi'nde bulunan 1. Ebu Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde 17.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Vakıf Mahallesi'nde bulunan Vilayet Sokak ve çevresinde ise arıza çalışması nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde 17.30 ile 18.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.