Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Konaklı ve İrfaniye mahalleleri ile çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ

Güneştepe Mahallesi Yaman Caddesi, Yunuseli'nin bir bölümü ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 14.05 ile 15.05 arasında su kesintisi yapılacaktır.

İstiklal Mahallesi Mehtap Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 16.40 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kiremitçi Mahallesi 1. Menteş ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 14.15 ile 17.15 arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM

Çelebi Mehmet Mahallesi Yeşiltepe Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 15.45 ile 17.45 arasında su kesintisi uygulanacaktır.